Участница "Холостяка-11" впервые стала мамой и показала фото с новорожденным ребенком

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Елизавета Крутикова – впервые стала мамой. У нее родился сын. Радостной новостью девушка поделилась в Instagram.

Лиза опубликовала фото из роддома. На нем счастливая мамочка запечатлена с новорожденным сыном и своим улыбающимся любимым.

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

"24.06.23 – привет Дени, наш маленький учитель", – подписала снимок Елизавета.

Кстати, о своей беременности Крутикова объявила в октябре прошлого года, показав видео, как она сообщила любимому о своем интересном положении.

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

Напомним, Елизавета Крутикова участвовала в романтическом реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Михаил Заливако.

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