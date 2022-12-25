Участница "Холостяка-12" экстремально коротким платьем подчеркнула стройные ноги

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Погорелова – в девятом выпуске на церемонии роз продемонстрировала соблазнительный образ.

Поскольку это была неделя самоуправления, участницы смогли самостоятельно выбрать для себя луки, которые их лучше всего охарактеризуют.

"У меня сексуальная дерзость", – прокомментировала свой аутфит Погорелова.

Саша была одета в экстремально короткое белое платье в бельевом стиле, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.

Александра Погорелова/Instagram

Сверху она надела черный жакет, который был немного длиннее платья. Свой лук Александра дополнила черными босоножками на шпильках. Ей сделали красивую укладку и макияж с акцентом на глазах.

А другая участница проекта Екатерина Лозовицкая выбрала для церемонии красное платье с кружевным корсетом, обнаженными плечами и фатиновой юбкой с рюшами.

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