Участница "Холостяка-12" экстремально коротким платьем подчеркнула стройные ноги

Саша Погорелова предстала перед холостяком в соблазнительном аутфите.
Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Погорелова – в девятом выпуске на церемонии роз продемонстрировала соблазнительный образ.
Поскольку это была неделя самоуправления, участницы смогли самостоятельно выбрать для себя луки, которые их лучше всего охарактеризуют.
"У меня сексуальная дерзость", – прокомментировала свой аутфит Погорелова.
Саша была одета в экстремально короткое белое платье в бельевом стиле, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.
Сверху она надела черный жакет, который был немного длиннее платья. Свой лук Александра дополнила черными босоножками на шпильках. Ей сделали красивую укладку и макияж с акцентом на глазах.
А другая участница проекта Екатерина Лозовицкая выбрала для церемонии красное платье с кружевным корсетом, обнаженными плечами и фатиновой юбкой с рюшами.
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