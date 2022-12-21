Участница "Холостяка-12" кружевным платьем подчеркнула соблазнительный бюст и сексуальную фигуру

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – 25-летняя косметолог Марина – опубликовала в Instagram фото своего красивого аутфита с церемонии роз.

Перед холостяком девушка предстала в белом кружевном платье с сексуальной зоной декольте, идеально подчеркнувшей ее соблазнительный бюст, и накидкой со шлейфом.

Instagram

Наряд хоршо облегал соблазнительную фигуру Марины.

Instagram

Волосы ее собрали в высокий пучок, сделали макияж с акцентом на глазах и украсили уши серьгами-кольцами.

Instagram

В посте Марина поделилась впечатлениями о церемонии роз и свидании с главным героем Алексом Топольским.

"Церемония была снова для меня напряжена, потому что я получила розу предпоследней… Что же такое, сколько стараний. Все равно неделя была замечательная, у меня было два свидания. Хотя и не индивидуальных, но очень интересных. Я не стала даже ссориться за индивидуальное для на следующей неделе.

А вот те, кто надо мной смеялся, что я свои свидания выиграю и достигаю, устроили не наклонный курятник.

Когда мне надоело слушать, я выбрала групповое. Алекс хотел бы, чтобы оно было веселым.. надеюсь, мы справимся", — написала девушка.

Напомним, другая участница проекта – Александра Погорелова – продемонстрировала аутфит в красивом платье с блестящим верхом с V-образным декольте, прозрачными рукавами и белым низом.

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