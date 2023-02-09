Участница "Холостяка-12" похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами

Участница проекта "Холостяк-12" – Виктория Варлей – выложила в Instagram новый снимок из фотосессии на пляже в Майами.

Вика была одета в белый сплошной купальник с черной каймой. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Актриса позировала к фотокамере боком. Она соблазнительно выгнулась и подняла руки кверху. Фигура Варлей выглядит идеальной – она стройная и сексуальная.

Виктория Варлей/Фото photo_milaaa

В комментариях подписчики оставили Вике много комплиментов: "Какая фигурка", "Какие ноги! Какой загар!", "Королева", "Афродита", "Богиня", "Ох и невероятная".

В посте Варлей оставила рассуждения о важности положительного мышления.

"Отрицательные мысли влияют на качество жизни, так в жизни случаются трудности, ошибки, разочарования, но если постоянно сосредотачивать на этом свое внимание вы никогда не добьетесь успеха. Позитивное мышление - наше психологическое и физическое здоровье!

Если вы начнете развивать позитивное мышление, вы сможете конструктивно признавать свои ошибки и реагировать на них с позитивом. Ну например вы разошлись с парнем/мужем и ваши мысли ведут вас так: "Что теперь я буду делать, я осталась одна в 30 лет, кому я нужна, нормальной работы нет, я никогда не выйду замуж!" Бывает ли такое? Предлагаю посмотреть под другим углом "Да, наши отношения завершились, это был отличный опыт. Сейчас я наконец-то смогу сфокусировать свою жизнь на себе, для того чтобы получить работу своей мечты! Передо мной открывается новая дверь".

Положительное мышление помогает нам держать надежды, веру, заинтересованность. Никогда не сосредотачивайте свое внимание на проблеме – ищите способ эту проблему решить! Старайтесь хотя бы иногда в течение дня остановиться и подумать о хорошем! Положительное мышление – счастливая жизнь!" – написала Виктория.

Напомним, а другая участница шоу "Холостяк" Алина Ершова продемонстрировала стройную фигуру у бассейна в Дубае.

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