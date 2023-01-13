Участница "Холостяка-12" показала, как выглядела до похудения, и рассказала, как ей удалось сбросить вес

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" — Марина Голд — опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором показала, как она выглядела до похудения и после.

Марина Голд/Instagram

В посте Марина призналась, что у нее был гормональный сбой, и похудеть ей с такой проблемой помог спорт.

"Генетика. Ну уже миллион раз говорено, что пропорции тела можно изменить. Но каждый раз все равно многие списывают недостатки фигуры на генетику.

Спорт – это единственное спасшее меня при гормональном сбое. На фото, где я в черном топе, вес больше, чем так, где я в джинсах с бантиком. Что кстати это за стиль? Ну, что-то креативила малая. Конечно, на фото посередине, где я сухая, выгляжу лучше. Но ягодиц там почти нет.

Я все это время с начала войны очень активно тренировалась. Я здесь, в инстаграме, уже не раз говорила, что хочу просушиться. Но пока не приведешь в строй гормоны – это бой с ветряными мельницами. Я уже и забыла, как это, когда держишь питание, тренируешься, а все напрасно.

Сейчас уже все хорошо, как именно я это сделала – есть в сохраненных, только нужно время. К сожалению, война и стресс эмиграции сделало свое.

Но, если бы не спорт, я бы это время могла снова иметь фигуру "яблоко", а не наесть ягодицы", — написала девушка.

Голд также поделилась основными правилами, которые помогут похудеть:

Настроиться. Да, это невероятно важно, это как настроить камеру и фокус для хорошего фото, как заправить авто горючим! Иначе никак… или не доедете до цели.

делать вакуум или бодифлекс утром.

есть правильный завтрак, чтобы не подъедать весь день излишне.

снизить порции, количество сладкой и быстроуглеводной пищи.

правильные тренировки – чтобы был эффект максимальный и желание не забросить”.

Напомним, ранее Марина показала пляжное фото, на котором она соблазнительно позировала в леопардовых плавках и без лифа.

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