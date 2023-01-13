Участница "Холостяка-12" показала, как выглядела до похудения, и рассказала, как ей удалось сбросить вес

Марина Голд не стесняется показывать подписчикам, как она раньше выглядела.
Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" — Марина Голд — опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором показала, как она выглядела до похудения и после.
В посте Марина призналась, что у нее был гормональный сбой, и похудеть ей с такой проблемой помог спорт.
"Генетика. Ну уже миллион раз говорено, что пропорции тела можно изменить. Но каждый раз все равно многие списывают недостатки фигуры на генетику.
Спорт – это единственное спасшее меня при гормональном сбое. На фото, где я в черном топе, вес больше, чем так, где я в джинсах с бантиком. Что кстати это за стиль? Ну, что-то креативила малая. Конечно, на фото посередине, где я сухая, выгляжу лучше. Но ягодиц там почти нет.
Я все это время с начала войны очень активно тренировалась. Я здесь, в инстаграме, уже не раз говорила, что хочу просушиться. Но пока не приведешь в строй гормоны – это бой с ветряными мельницами. Я уже и забыла, как это, когда держишь питание, тренируешься, а все напрасно.
Сейчас уже все хорошо, как именно я это сделала – есть в сохраненных, только нужно время. К сожалению, война и стресс эмиграции сделало свое.
Но, если бы не спорт, я бы это время могла снова иметь фигуру "яблоко", а не наесть ягодицы", — написала девушка.
Голд также поделилась основными правилами, которые помогут похудеть:
- Настроиться. Да, это невероятно важно, это как настроить камеру и фокус для хорошего фото, как заправить авто горючим! Иначе никак… или не доедете до цели.
- делать вакуум или бодифлекс утром.
- есть правильный завтрак, чтобы не подъедать весь день излишне.
- снизить порции, количество сладкой и быстроуглеводной пищи.
- правильные тренировки – чтобы был эффект максимальный и желание не забросить”.
Напомним, ранее Марина показала пляжное фото, на котором она соблазнительно позировала в леопардовых плавках и без лифа.
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