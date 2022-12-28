Участница "Холостяка-12" пришла на премьеру украинского фильма в мини-юбке и в компании известного мужчины

Саша Погорелова впервые посетила светский ивент после того, как она снялась в проекте "Холостяк".

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Александра Погорелова – посетила допремьерный показ украинской романтической комедии "Соседка". Это ее первый выход на подобное мероприятие после того, как она снялась в проекте "Холостяк".

Девушка выбрала для события стильный лук. На ней был трикотажный бежевый джемпер и черная мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.

Евгений Ковтуненко и Александра Погорелова

Наряд Саша дополнила черными сапогами на низком ходу. Она распустила волосы, сделала легкий макияж с черными стрелками и украсила шею золотой подвеской на цепочке.

Компанию Александре составил участник проекта "Холостячка-2" – Евгений Ковтуненко, уже хорошо знакомый со светскими тусовками. Поэтому, мы считаем, что девушка чувствовала себя комфортно рядом с Евгением, который поддерживал ее на мероприятии.

Ковтуненко сочетал в своем образе черную водолазку, бежевый пиджак, белые брюки и светлые ботинки.

На премьере также побывали участницы "Холостяка-11" – Анна Гузеева и Александра Миколюк.

К слову, в прокат фильм "Соседка" выходит завтра, 29 декабря. Часть средств от продаж каждого билета пойдет на поддержку ВСУ.

Напомним, Саша Погорелова вместе с четырьмя другими участницами шоу "Холостяк" продолжает бороться за сердце главного героя Алекса Топольского.

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