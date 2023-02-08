Участница "Холостяка-12" в боди и на корточках позировала на побережье Атлантического океана

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – продолжает радовать фолловеров своими красивыми снимками. В Instagram она опубликовала новые фотографии из фотосессии на побережье Атлантического океана в Майами.

Позировала Вика на корточках в черном закрытом боди с длинными рукавами и высокой горловиной. Шею она украсила серебряным аксессуаром.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Волосы Варлей собрала в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах. Виктория похвасталась стройными ногами и шелковистой сияющей кожей.

В посте она поделилась мыслями о критике.

"Собака лает-караван уходит. Я думаю многие слышали это высказывание, что значит: продолжай свое дело несмотря на злобную и бессмысленную критику в свой адрес.

Поверьте, всегда найдутся люди, которые будут недовольны тем, что вы делаете, которые будут завидовать и злиться, если у вас получается, и самый большой поток эмоций вы услышите от них, если вы счастливы.

Но люди критикуют и пытаются вас задеть именно из-за тотальной неуверенности в себе, это позволяет укрепить чувство собственной важности и снизить уровень внутренней тревоги.

И еще немного о таких людях, чтобы вы понимали, почему не стоит обращать на них внимания и продолжать свое дело. Эти люди настолько сильно себя не любят и не уважают, что готовы посвятить свою жизнь критике других людей, таким образом они прикрывают свои душевные раны и хотя бы на короткое время забывают о проблемах личной жизни, то есть к вам это все нет никакого отношения. Ну, например, вы читаете пост о том, как кто-то с кем-то разводится и как они там между собой выясняют отношения. Какие эмоции у вас это вызывает? Но особенно никаких, потому что это не ваши отношения и не ваш развод, вы просто случайный наблюдатель, наткнувшийся на этот пост. То же и с людьми, которые вас критикуют или осуждают, это только их дело.

Я надеюсь, что, прочитав и осознав все это, вы поймете, что в таком случае ни одна критика или осуждение не сможет вас задеть!" – написала Варлей.

Напомним, ранее Виктория Варлей показала фото, на котором она предстала в бежевом боди на тонких бретельках и черной юбке с высоким разрезом.

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