Участница "Холостяка-12" в платье с прозрачной юбкой продемонстрировала красивый вечерний образ

Катя из Киева пришла на церемонию роз в красивом черном наряде.

Одна из фавориток 12-го сезона шоу "Холостяк" – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного вечернего образа, в котором она появилась на прошедшей церемонии роз.

Катя из Холостяка/Instagram

На девушке было черное платье на одно плечо с пайетками, поверх которого была длинная прозрачная юбка с рюшами. Наряд она скомбинировала с черными босоножками на шпильках.

Катя из Холостяка/Instagram

Аутфит девушки дополнили прическа с локонами и макияж с черными стрелками и шоколадной помадой. Элегантные серьги с камнями завершили лук Лозовицкой.

Катя из Холостяка/Instagram

Напомним, другая участница проекта — Саша из Харькова — предстала на церемонии в черном обтягивающем платье с высоким разрезом, украшенным камнями, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

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