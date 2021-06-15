Участница шоу "Холостяк-11" отпраздновала день рождения в блестящем платье с сексуальным декольте

Джессика Чеги решила подчеркнуть стройную фигуру белым эффектным платьем.

В начале июня участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — отметила в одном из столичных заведений день рождения. Девушка только сейчас опубликовала фотографии с празднования, на котором было много других участниц проекта.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Именинница в этот день сияла в белом блестящем платье с сексуальным декольте и высоким разрезом, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Наряд она скомбинировала с золотистыми туфлями.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Ее аутфит дополнила идеально ровная укладка и насыщенный макияж глаз.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

В посте Джессика поделилась впечатлениями от дня рождения.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Это был фантастический день рождения. Я очень благодарна всем, кто разделил со мной искренние эмоции того дня. Я счастлива, что имею таких замечательных людей рядом.

Надеюсь, что выражение: "Как год встретишь, так его и проведешь" относится не только к Новому году, но и к встрече с моими 26. Ведь эмоций с того дня мне хватит на весь следующий год", — написала Чеги.

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