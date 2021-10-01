Участница шоу "Холостяк-11" похвасталась сексуальным бюстом и красивым макияжем

Джессика Чеги наделала пикантных селфи и порадовала ими своих фолловеров.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, решила себя пофотографировать и выложить пикантные снимки в Instagram. И себе радость, и фолловерам приятно.

На селфи девушка появилась в самом бюстгальтере — бежевом с флористическим принтом. Он идеально подчеркнул сексуальный бюст Чеги. Такими кадрами Джесс точно взбудоражила воображение подписчиков.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Кроме обольстительного декольте, Джессика продемонстрировала красивый профессиональный макияж с акцентом на глазах. Ее образ дополнила прическа с локонами.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Наверное, Чеги участвовала в каких-то съемках и ей было жаль сразу смывать мейк (такое случалось со многими девушками), поэтому она решила наделать себе красивых селфи. Для этого даже наряд не одевала.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

А победительница "Холостяка-11" — Анна Богдан — похвасталась сексуальным декольте, расшитым блестками, в романтическом пудровым платье.

Читайте также: В красном платье с обнаженным плечом: участница "Холостяка-11" в эффектном образе отпраздновала день рождения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку