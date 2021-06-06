Участница шоу "Холостяк-11" в белоснежном платье с полуобнаженной спиной отпраздновала свой день рождения

Джессика Чеги продемонстрировала волшебный аутфит, в котором праздновала день рождения в столичном заведении на Днепре.

Вчера, 5 июня, в участницы 11 сезона шоу "Холостяк" — Джессики Чеги — был день рождения. Праздновала его она в одном из столичных заведений на Днепре.

В Instagram девушка продемонстрировала свой праздничный образ. Джесс позировала на фоне яхты в белоснежном обтягивающем платье макси со шнуровкой сзади, в котором была похожа на невесту.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

В наряде была полуобнаженная спина. Шлейки Чеги спустила с плеч, что придало ее луку сексуальности. Платье прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

Идеально ровная укладка, вечерний макияж и светлые туфли завершили эффектный аутфит Джессики.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

"Друзья, спасибо всем за поздравления", — написала девушка под фотографиями.

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