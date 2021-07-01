Участница шоу "Холостяк-11" в цветочном мини-платье похвасталась пикантным декольте и стройной фигурой

Александра Миколюк похвасталась обновкой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Александра Миколюк – пополнила гардероб очередной летней новинкой – черным мини-платьем с красным цветочным принтом и пикантным декольте от украинского бренда Vestiti Bianca.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Наряд идеально подчеркнул и сексуальную фигуру Саши, и ее стройные ноги.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Свой образ Миколюк дополнила красивой укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Ранее Александра продемонстрировала эффектный лук в шелковое красное платье на тонких бретельках, завязках и с разрезами по бокам. Талию она украсила золотым поясом-цепью. Наряд красотка сочетала с питоновыми ботфортами.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

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