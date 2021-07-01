Участница шоу "Холостяк-11" в цветочном мини-платье похвасталась пикантным декольте и стройной фигурой

Александра Миколюк похвасталась обновкой.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Александра Миколюк – пополнила гардероб очередной летней новинкой – черным мини-платьем с красным цветочным принтом и пикантным декольте от украинского бренда Vestiti Bianca.
Наряд идеально подчеркнул и сексуальную фигуру Саши, и ее стройные ноги.
Свой образ Миколюк дополнила красивой укладкой и макияжем с акцентом на глазах.
Ранее Александра продемонстрировала эффектный лук в шелковое красное платье на тонких бретельках, завязках и с разрезами по бокам. Талию она украсила золотым поясом-цепью. Наряд красотка сочетала с питоновыми ботфортами.
Читайте также: В сексуальном белье и цветах: финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" показала пикантные снимки