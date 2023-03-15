Участница шоу "Холостяк-12" в черном платье продемонстрировала соблазнительное декольте и пышные ягодицы

Марина Голд любит носить обтягивающие наряды, подчеркивающие ее сексуальные формы.
Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд продемонстрировала фолловерам свой новый сексуальный образ.
Девушка примерила черное обтягивающее платье без бретелек, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она похвасталась, как в этом наряде выглядят ее пышные ягодицы.
Главным акцентом в аутфите Марины было откровенное декольте, которое выглядело соблазнительно.
Голд сделала себе укладку, макияж с черными стрелками и завершила лук белой сумкой с логотипом Louis Vuitton.
Напомним, другая участница реалити-шоу Виктория Варлей похвасталась стройной фигурой в купальнике на пляже.
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