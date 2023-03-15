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Участница шоу "Холостяк-12" в черном платье продемонстрировала соблазнительное декольте и пышные ягодицы

Участница шоу "Холостяк-12" в черном платье продемонстрировала соблазнительное декольте и пышные ягодицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1199
Время на прочтение
1 мин
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Участница шоу "Холостяк-12" в черном платье продемонстрировала соблазнительное декольте и пышные ягодицы

Марина Голд/Instagram

Марина Голд любит носить обтягивающие наряды, подчеркивающие ее сексуальные формы.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд продемонстрировала фолловерам свой новый сексуальный образ.

Девушка примерила черное обтягивающее платье без бретелек, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она похвасталась, как в этом наряде выглядят ее пышные ягодицы.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Главным акцентом в аутфите Марины было откровенное декольте, которое выглядело соблазнительно.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Голд сделала себе укладку, макияж с черными стрелками и завершила лук белой сумкой с логотипом Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Напомним, другая участница реалити-шоу Виктория Варлей похвасталась стройной фигурой в купальнике на пляже.

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Дата публикации
Просмотры
1199
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