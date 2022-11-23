Участницы из "Холостяка-12" показали, как выглядят без макияжа

Девушки вышли к холостяку без косметики на лицах.

В прошлую пятницу состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Хозяйка дома прошлой недели – финансовый аналитик Алина – решила, чтобы на церемонии роз все участницы появились без макияжа и в одинаковых нарядах.

Все девушки надели на церемонию джинсы и голубые рубашки мужского кроя. На их лицах отсутствовал макияж, так участницы продемонстрировали главному герою Алексу Топольскому свою естественную красоту.

Напомним, как и с кем состоялся первый страстный поцелуй на проекте, смотрите здесь.

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