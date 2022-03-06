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Участник дуэта TamerlanAlena вместе с территориальной обороной защищает украинскую землю

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Участник дуэта TamerlanAlena вместе с территориальной обороной защищает украинскую землю

Артист защищает родную землю от оккупантов.

Тамерлан рассказал, что вступил в терроборону и уже более недели находится в горячих точках Киевской области — вместе с армией отбивает военную колонну оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.

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Кроме этого, артист организовал гуманитарную помощь в село Белогородка и совместно с сетью одного из супермаркетов запустил помощь в Киеве.

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"Я со своими братьями и сестрами на своей земле, с родной Украиной. Победа будет обязательно за нами, ведь за нами правда", – сказал артист.

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