Участник дуэта TamerlanAlena вместе с территориальной обороной защищает украинскую землю

Артист защищает родную землю от оккупантов.
Тамерлан рассказал, что вступил в терроборону и уже более недели находится в горячих точках Киевской области — вместе с армией отбивает военную колонну оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.
Кроме этого, артист организовал гуманитарную помощь в село Белогородка и совместно с сетью одного из супермаркетов запустил помощь в Киеве.
"Я со своими братьями и сестрами на своей земле, с родной Украиной. Победа будет обязательно за нами, ведь за нами правда", – сказал артист.
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