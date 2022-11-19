Участник "Холостячки-2" стал ведущим социального проекта

Участник и фаворит второго сезона реалити-шоу "Холостячка" – Максим Тарапата – стал звездным ведущим нового проекта на телеканале "Дом" – "Без оружия".

Это проект о тех, кто с начала полномасштабной войны не взял в руки оружие, но мог перестроить свою жизнь, чтобы быть максимально полезными стране.

"В рамках проекта мы подробно разбираемся, чем наш герой помогает стране. С самого начала — от того, что его подвигло. Каждая программа посвящена одному герою, мы полностью проживаем с ним день", — говорит Максим.

Участники "Без оружия" помогают воинам на фронте, переселенцам, жителям деоккупированных территорий, пострадавшим от российской агрессии людям, чьи дома разрушены, кто находится под обстрелами, чтобы каждый украинец чувствовал взаимную поддержку. Слоган проекта – "Без оружия, но не безоружные" – подчеркивает вклад в нашу борьбу тех людей, которые сегодня не на передовой.

К слову, сам Тарапата во время войны волонтерит — он помогает, прежде всего, украинцам на деоккупированных территориях.

Напомним, в четвертом выпуске шоу "Холостяк-12" главный герой Алекс Топольский отправил домой двух девушек.

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