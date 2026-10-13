ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Участница Spice Girls — 52-летняя Мелани Си — сверкнула подкачанным прессом в библиотеке

Известная певица вышла в свет, чтобы рассказать о своем творчестве.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Мелани Си

Мелани Си / © Getty Images

Британская певица Мелани (Мел) Си, известная как участница культовой группы Spice Girls, посетила музыкальное мероприятие Classic Album Sundays в Лондоне. Встреча состоялась в Британской библиотеке в сотрудничестве с National Album Day.

Для выхода в свет 52-летняя артистка выбрала укороченную футболку Adidas, которая позволила ей похвастаться своим подкачанным прессом, серые брюки в полоску и кроссовки Nike.

Мелани Си / © Getty Images

Мелани Си / © Getty Images

Вечер был посвящен музыке и альбомам, которые оказали влияние на творчество певицы. Мелани Си и ведущая обсудили ее музыкальную карьеру и записи, сформировавшие ее как артистку. В рамках встречи гости также смогли послушать музыку и узнать больше о ее значении для певицы.

Отметим, Мелани Си прославилась в 1990-х годах благодаря Spice Girls, в которой выступала под прозвищем Sporty Spice. После распада группы певица продолжила сольную карьеру, выпустила несколько студийных альбомов и выступала на музыкальных фестивалях по всему миру. Мелани Си также периодически воссоединяется с бывшими коллегами по Spice Girls для совместных выступлений.

Ранее, напомним, Мелани Си рассказала о тренировке, которая помогает ей оставаться сильной и энергичной после 50 лет.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie