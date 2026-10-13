Мелани Си / © Getty Images

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Британская певица Мелани (Мел) Си, известная как участница культовой группы Spice Girls, посетила музыкальное мероприятие Classic Album Sundays в Лондоне. Встреча состоялась в Британской библиотеке в сотрудничестве с National Album Day.

Для выхода в свет 52-летняя артистка выбрала укороченную футболку Adidas, которая позволила ей похвастаться своим подкачанным прессом, серые брюки в полоску и кроссовки Nike.

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Мелани Си / © Getty Images

Вечер был посвящен музыке и альбомам, которые оказали влияние на творчество певицы. Мелани Си и ведущая обсудили ее музыкальную карьеру и записи, сформировавшие ее как артистку. В рамках встречи гости также смогли послушать музыку и узнать больше о ее значении для певицы.

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Отметим, Мелани Си прославилась в 1990-х годах благодаря Spice Girls, в которой выступала под прозвищем Sporty Spice. После распада группы певица продолжила сольную карьеру, выпустила несколько студийных альбомов и выступала на музыкальных фестивалях по всему миру. Мелани Си также периодически воссоединяется с бывшими коллегами по Spice Girls для совместных выступлений.

Ранее, напомним, Мелани Си рассказала о тренировке, которая помогает ей оставаться сильной и энергичной после 50 лет.

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