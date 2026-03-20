Реклама

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук и участница 13-го сезона «Холостяк» Ксения Щербач посетили гала-премьеру украинского фильма «Вижу тебя», которая на днях состоялась в столичном кинотеатре «Оскар». Девушки появились на ивенте в стильных луках.

Надин предстала в зеленом джемпере с короткими рукавами, черных брюках-клеш и замшевых остроносых ботильонах. Аутфит Головчук дополнила укладкой с локонами, макияжем с темно-бежевой помадой, золотыми часами и сумочкой.

Надин Головчук

Ксения была одета в стильную коричневую укороченную кожанку с острыми плечами, белое боди с пикантным вырезом в зоне декольте и синих брюках из денима с поясом. У нее была прическа с локонами, мейкап с коричневой помадой и маникюр темно-вишневого оттенка.

Реклама

Ксения Щербач

О фильме:

По сюжету ленты одно странное селфи запускает неожиданные события для украинского военного Матвея: в телефоне он видит красивую блогершу Веронику. Его онлайн-наблюдения превращаются во влюбленность, а внезапная потеря связи подталкивает мужчину на поиски ее в реальном мире. Получилось забавно, трогательно и романтично. Чтобы найти настоящую любовь, иногда достаточно лишь одного сбоя.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Через их персонажи лента поднимает тему психологической адаптации, глубоких внутренних трансформаций и поиска новой опоры после травматических событий.

В национальный прокат фильм «Вижу тебя» выходит 26 марта.