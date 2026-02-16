Участницы "Холостяка" в стильных луках позировали на премьере фильма "Грозовой перевал"

Участницы "Холостяка-14"

В Киеве состоялся премьерный показ киноинтерпретации культового романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» от режиссера и сценариста Эмеральд Феннелл.

Мероприятие посетили участницы реалити-шоу «Холостяк-14» — Анастасия Половинкина, Яна Андриенко, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина, а также «Холостяка-13» — Алина Пухальская и Ксения Щербак. Девушки продемонстрировали на ивенте стильные образы.

Яна Андриенко, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина/Фото Антон Забельский

Виталий Островский и Анастасия Половинкина/Фото Антон Забельский

Алина Пухальская/Фото Антон Забельский

Ксения Щербак/Фото Антон Забельский

Премьеру фильма также посетили актеры Александр и Мария Рудинские, Ольга Атанасова, дизайнер Лилия Пустовит, художница Маша Рева, артисты Виталий Островский и Христина Соловий, актеры дубляжа, которые воплотили на экране Кэти Эрншо и Хитклифа — Екатерина Брайковская и Евгений Лесничий.

Александр и Мария Рудинские/Фото Антон Забельский

Ольга Атанасова/Фото Антон Забельский

Лилия Пустовит и Валерия Толочина/Фото Антон Забельский

Екатерина Брайковская и Евгений Лесничий/Фото Антон Забельский

О фильме:

Это история трагической и страстной любви Кэтрин Эрншоу, которую сыграла невероятная Марго Робби и Хитклифа, которого воплотил красавчик Джейкоб Элорди, бросающая вызов времени, условностям и самим героям. Их любовь превращается в разрушительную силу, меняющую судьбы всех вокруг. Здесь есть страсть, одержимость и драма, которая не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Прокат фильма «Грозовой перевал» в украинских кинотеатрах продолжается.