Участницы "Холостяка" в стильных луках позировали на премьере фильма "Грозовой перевал"
Девушки пришли посмотреть на смелое современное прочтение одной из самых известных историй любви в мировой литературе.
В Киеве состоялся премьерный показ киноинтерпретации культового романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» от режиссера и сценариста Эмеральд Феннелл.
Мероприятие посетили участницы реалити-шоу «Холостяк-14» — Анастасия Половинкина, Яна Андриенко, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина, а также «Холостяка-13» — Алина Пухальская и Ксения Щербак. Девушки продемонстрировали на ивенте стильные образы.
Премьеру фильма также посетили актеры Александр и Мария Рудинские, Ольга Атанасова, дизайнер Лилия Пустовит, художница Маша Рева, артисты Виталий Островский и Христина Соловий, актеры дубляжа, которые воплотили на экране Кэти Эрншо и Хитклифа — Екатерина Брайковская и Евгений Лесничий.
О фильме:
Это история трагической и страстной любви Кэтрин Эрншоу, которую сыграла невероятная Марго Робби и Хитклифа, которого воплотил красавчик Джейкоб Элорди, бросающая вызов времени, условностям и самим героям. Их любовь превращается в разрушительную силу, меняющую судьбы всех вокруг. Здесь есть страсть, одержимость и драма, которая не оставит равнодушными ни одного зрителя.
Прокат фильма «Грозовой перевал» в украинских кинотеатрах продолжается.