Учебный год уже начался: беременная модель Карли Клосс отвезла детей в детсад на велосипеде с тележкой

Карли Клосс / © Associated Press

33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка. А ее старшие дети — 4-летний Леви Джозеф и двухлетний Элайджа Джуд — с началом учебного года в США отправились на учебу.

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

В детсад их отвезла сама модель на велосипеде со специальной коляской-тележкой, в которую их и посадила. Дети были одеты в защитные шлемы, а их лица Карли скрыла.

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

Леви отправился в Pre-K — подготовительный класс, который готовит детей до 5-6 лет к учебе в первом классе. А младший Элайджа — в Pre-school, класс для раннего детского развития.

Сыновья Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

А пока дети заняты модель отправилась в спортзал — несмотря на поздние сроки беременности тренировки она не пропускает, и продемонстрировала уже очень большой живот.

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Ранее, напомним, беременная модель Карли Клосс снялась в фотосессии и рассказала, кого ждет.