ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Учебный год уже начался: беременная модель Карли Клосс отвезла детей в детсад на велосипеде с тележкой

В США уже начался новый учебный год, и селебрити показывают своих детей в школе и детсадах.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Карли Клосс

Карли Клосс / © Associated Press

33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка. А ее старшие дети — 4-летний Леви Джозеф и двухлетний Элайджа Джуд — с началом учебного года в США отправились на учебу.

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

В детсад их отвезла сама модель на велосипеде со специальной коляской-тележкой, в которую их и посадила. Дети были одеты в защитные шлемы, а их лица Карли скрыла.

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс с детьми / © Instagram Карли Клосс

Леви отправился в Pre-K — подготовительный класс, который готовит детей до 5-6 лет к учебе в первом классе. А младший Элайджа — в Pre-school, класс для раннего детского развития.

Сыновья Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Сыновья Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

А пока дети заняты модель отправилась в спортзал — несмотря на поздние сроки беременности тренировки она не пропускает, и продемонстрировала уже очень большой живот.

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Ранее, напомним, беременная модель Карли Клосс снялась в фотосессии и рассказала, кого ждет.

Карли Клосс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

© Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

© Getty Images

Свадьба Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

© Instagram Карли Клосс

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie