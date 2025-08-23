Удивила фанатов: Линдсей Лохан в гламурном наряде неожиданно появилась на премьере фильма

Линдсей Лохан / © Getty Images

Актриса Линдсей Лохан неожиданно посетила показ фильма «Чумовая пятница», который проходил в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке 22 августа. Появление звезды вогнало гостей мероприятия и ее поклонников в шок, а сама она с радостью делала селфи с фанами, раздавала автографы и отвечала на вопросы.

В кино она пришла в гламурном наряде, который включал серебристый топ от бренда Oscar de la Renta без бретелек и с прозрачными вставками ткани, а также в широких шелковых брюках оттенка айвори. Также на Линдсей были туфли на каблуках, несколько украшений и золотые часы от Cartier. Волосы звезда распустила и сделала любимый макияж с нюдовой помадой на губах.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ранее, напомним, Линдсей Лохан очаровала аутфитом на премьере фильма «Чумовая пятница» в Лондоне. Актриса появилась на ивенте в образе своей героини Анны Коулман из первого фильма. На ней было лавандовое платье макси по фигуре, которое для нее создал бренд Ludovic de Saint Sernin. Наряд имел декольте, а также был украшен под лифом, на талии и подоле золотистыми камнями. Дополнила платье тогда сумка-гитара от Judith Leiber.

Линдсей Лохан / © Associated Press