Удивила нарядом: Эмма стоун скопировала образ Гвинет Пэлтроу из фильма 1996 года "Большие надежды"

Эмма Стоун / © Getty Images

Оскароносная звезда Эмма Стоун в рамках продвижения своего нового фильма «Бугония» посетила программу The Late Show With Stephen Colbert в Нью-Йорке. Ее сфотографировали папарацци по пути на интервью и актриса привлекла внимание многих нарядом, поскольку была одета в ярко-зеленый костюм с юбкой и блузой.

Это был наряд от Donna Karan New York из коллекции весна-лето 1996 из шелка. Блуза застегивалась только на один крючок на груди и Эмма надела ее без бюстгальтера. Также наряд дополнили черные мюли, несколько лаконичных украшений и макияж.

Эмма Стоун / © Getty Images

Выбор Стоун лука удивил, поскольку обычно она носит только Louis Vuitton, поскольку сотрудничает с этим брендом.

Зеленый костюм 36-летней актрисы был точно таким, какой в фильме 1996 года года носила еще одна оскароносная звезда — актриса Гвинет Пэлтроу. В таком ярком наряде она появилась в одной из сцен мелодрамы «Большие надежды». Фильм был экранизацией одноименного романа Чарльза Диккенса.

Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды» / © Getty Images

В интервью Vogue в апреле 2021 года Гвинет рассказала, почему этот наряд на протяжении десятилетий остается фаворитом у ее поклонников.

«Это был наряд от Donna Karan. Все, что я носила в этом фильме, почти все было от Donna Karan. И когда я пришла на первую встречу по костюмам, художник по костюмам сообщил мне, что все в фильме — зеленое. Каждая декорация, каждая ткань, каждый костюм. И я подумала, что он шутит. Я вспомнила, что у Донны тогда была очень „зеленая“ коллекция, и так получилось, что все идеально совпало — абсолютно в духе девяностых, элегантно и идеально подходило для этой героини. Смешно, что этот образ получил столько внимания — и до сих пор продолжает. Думаю, отчасти потому, что эта сцена в фильме была очень сексуальной — где Итан и я как бы целуемся у фонтана. Кстати, это был один из пиков моей карьеры», — сказала Пэлтроу в видео.

Гвинет Пэлтроу и Итан Хоук в фильме «Большие надежды» / © Getty Images