Удивила новым париком: 76-летняя Вера Вонг в странном наряде вышла на красную дорожку

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг, которая в первую очередь известна, как дизайнер свадебных платьев, посетила светское мероприятие в Нью-Йорке. Она появилась среди гостей церемонии вручения наград WWD (Women’s Wear Daily).

Вера Вонг / © Associated Press

Она вышла на красную дорожку в довольно странном наряде, который включал серую майку и черный топ, также на женщина была атласная прямая юбка со складками, завязками и шлейфом.

Также в ее луке присутствовала шуба из искусственного меха, но Вонг ее просто держала в руке. Особое внимание привлекла новая прическа дизайнера — она надела парик с короткими волосами и челкой. На руке у Веры также можно расмотреть часы от Bvlgari в виде змеи.

Вера Вонг / © Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Энн Хэтэуэй. Она надела ярко-красное платье от Модного дома Valentino из коллекции осень-зима 2003, которое дополнила украшениями с бриллиантами от ювелирного бренда Bvlgari.