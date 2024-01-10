Удивила ответом: почему актриса Розамунд Пайк закрыла лицо черной вуалью на "Золотом глобусе"

Актриса была в этом году номинирована в категории "Лучшая женская роль".

Во время церемонии "Золотой глобус", которая состоялась в Беверли-Хиллз, актриса Розамунд Пайк привлекла всеобщее внимание своим образом. Дело в том, что она появилась в очаровательном черном платье длины миди от Модного дома Christian Dior из коллекции осень-зима 2019.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Платье было выполнено из кружева, имело немного прозрачную юбку и сетчатые рукава. Образ Розамунд дополнила украшениями от Boucheron, а также босоножками на высокой платформе, которые выглядели немного громоздко с этим платьем.

Однако больше всего все же внимания привлек головной убор актрисы, ведь она прикрыла лицо кружевной вуалью, которую для нее создал бренд Philip Treacy.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Но это украшение она надела неспроста, а потому что после Рождества с ней случился несчастный случай на горнолыжном курорте и ее лицо было очень побитое. Готовясь к "Золотому глобусу" Розамунд, вероятно, решила, что ее ссадины не исчезнут, поэтому заказала украшение, которое бы спрятало последствия, об этом она сама рассказала Марку Малкину из Variety на красной дорожке.

Rosamund Pike says she had a skiing accident the day after Christmas. #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/HWqVitwVfY — Variety (@Variety) January 7, 2024

Но к церемонии все зажило, а возможно помог и макияж, но вуаль Пайк так понравилась, что она ее все же решила надеть. Без вуали она также позировала, показывая, что с ней уже все хорошо.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

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