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Удивила ответом: почему актриса Розамунд Пайк закрыла лицо черной вуалью на "Золотом глобусе"

Удивила ответом: почему актриса Розамунд Пайк закрыла лицо черной вуалью на "Золотом глобусе"

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Актриса была в этом году номинирована в категории "Лучшая женская роль".

Во время церемонии "Золотой глобус", которая состоялась в Беверли-Хиллз, актриса Розамунд Пайк привлекла всеобщее внимание своим образом. Дело в том, что она появилась в очаровательном черном платье длины миди от Модного дома Christian Dior из коллекции осень-зима 2019.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Платье было выполнено из кружева, имело немного прозрачную юбку и сетчатые рукава. Образ Розамунд дополнила украшениями от Boucheron, а также босоножками на высокой платформе, которые выглядели немного громоздко с этим платьем.

Однако больше всего все же внимания привлек головной убор актрисы, ведь она прикрыла лицо кружевной вуалью, которую для нее создал бренд Philip Treacy.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Но это украшение она надела неспроста, а потому что после Рождества с ней случился несчастный случай на горнолыжном курорте и ее лицо было очень побитое. Готовясь к "Золотому глобусу" Розамунд, вероятно, решила, что ее ссадины не исчезнут, поэтому заказала украшение, которое бы спрятало последствия, об этом она сама рассказала Марку Малкину из Variety на красной дорожке.

Но к церемонии все зажило, а возможно помог и макияж, но вуаль Пайк так понравилась, что она ее все же решила надеть. Без вуали она также позировала, показывая, что с ней уже все хорошо.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

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