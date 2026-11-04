Удивила простым образом: топ-модель Эмили Ратажковски вышла на красную дорожку в худи

Эмили Ратажковски / © Associated Press

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Для выхода в свет 35-летняя американская модель Эмили Ратажковски выбрала образ от бренда Tory Burch, который выделялся своей простотой.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Перед фотографами она появилась в черном худи и высоких черных сапогах. Ярким и главным акцентом образа стала оранжевая юбка длины ниже колена.

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Эмили Ратажковски / © Associated Press

Образ модель дополнила сдержанными деталями и макияжем с акцентом на глаза. Волосы Эмили оставила распущенными, уложив их мягкими волнами.

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Эмили Ратажковски / © Associated Press

Отметим, CFDA Fashion Awards — одна из главных ежегодных церемоний американской индустрии моды. Премия объединяет дизайнеров, моделей и знаменитостей, отмечая выдающиеся достижения в фэшн-индустрии. Среди гостей в этом году были замечены Памела Андерсон в изысканном платье, Ники Хилтон с эффектным шлейфом, Эль Фэннинг в роскошном плаще, а также супермодель Адриана Лима в молочном платье с глубоким декольте.

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