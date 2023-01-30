Удивила светскую публику: Миранда Керр пришла на мероприятие со своей едой

39-летняя австралийская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр недавно вместе с супругом Эваном Шпигелем посетили гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. Пока гости за столиками наслаждались вином и закусками, Миранда достала из сумочки свой ланч-бокс.

И это не шутка. Манекенщица, которая в красивом белом платье от Alex Perry позировала на дорожке с женой своего бывшего мужа – Кэти Перри, а также со своим нынешним супругом, миллиардером Эваном Шпигелем, следит за своим питанием, даже когда выходит в свет. В Instagram модель опубликовала видео и показала, как ела банан и пила кокосовую воду, пока другие гости пили вино и ели разные закуски.

Миранда Керр / Фото: Instagram Миранды Керр

Австралийские радиоведущие Майкл Випфли и Райан Фитцджеральд также были гостями на мероприятии и сказали, что были удивлены появлением Миранды, которая принесла свою еду. В своем радиошоу в понедельник ведущие объяснили, что за их столиком уже закончилось все вино и еда, а Миранда, Эван и Кэти Перри даже не притронулись к своим напиткам.

"Она съела банан за столом. У нее был банан на ужин", — пошутил один из ведущих. "Она потрясающая", - вмешался другой, пишет Daily Mail.

Кэти Перри и Миранда Керр / Фото: Getty Images

Впрочем, ничего удивительного. Миранда Керр предпочитает придерживаться правил здорового питания. Почему не ели и не пили ее муж Эван и Кэти Перри? – возможно, за компанию, а возможно, Миранда и для них прихватила по банану - об єтом история умалчивает.

Эван Шпигель и Миранда Керр / Фото: Getty Images

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