Удивила выбором наряда: Ариана Гранде в бальном черном платье 1952 года появилась на премьере фильма
На этот раз 32-летняя звезда решила отойти от нежных образов своей героини феи Глинды из фантастического приключения.
Ариана Гранде посетила в Лондоне премьеру фантастического фильма "Злая. Часть 2" (Wicked For Good). Звезда удивила выбором своего образа, ведь она появилась там не в розовом, который ассоциируется с ее персонажем феей Глиндой в ленте, а в образе total black.
На ней было драматическое бальное черное платье на одно плечо из тюля и атласа, созданное американским художником по костюмам Гилбертом Адрианом для фильма 1952 года Lovely to Look At. Наряд имел скульптурный силуэт, воланы, рюши, шлейф и был расшит крупными черными пайетками.
Это платье приобрели в винтажном бутике Lily et Cie в Западном Голливуде.
Свой драматический аутфит Ариана дополнила украшениями от Swarovski. Она сделала макияж с длинными ресницами и нежно-розовым блеском, элегантный пучок и французский маникюр. Кстати, Гранде покрасила волосы в темный оттенок.
На мероприятии Гранде позировала вместе со своей коллегой из фильма Синтией Эриво и командой.
Напомним, ранее Ариана Гранде в бледно-розовом пышном платье от бренда Robert Wun выступила на сцене.
К слову, фантастическое приключение “Злая. Часть 2" в украинский прокат выходит 20 ноября.