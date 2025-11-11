Удивила выбором наряда: Ариана Гранде в бальном черном платье 1952 года появилась на премьере фильма

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде посетила в Лондоне премьеру фантастического фильма "Злая. Часть 2" (Wicked For Good). Звезда удивила выбором своего образа, ведь она появилась там не в розовом, который ассоциируется с ее персонажем феей Глиндой в ленте, а в образе total black.

Ариана Гранде / © Associated Press

На ней было драматическое бальное черное платье на одно плечо из тюля и атласа, созданное американским художником по костюмам Гилбертом Адрианом для фильма 1952 года Lovely to Look At. Наряд имел скульптурный силуэт, воланы, рюши, шлейф и был расшит крупными черными пайетками.

Ариана Гранде / © Associated Press

Это платье приобрели в винтажном бутике Lily et Cie в Западном Голливуде.

Свой драматический аутфит Ариана дополнила украшениями от Swarovski. Она сделала макияж с длинными ресницами и нежно-розовым блеском, элегантный пучок и французский маникюр. Кстати, Гранде покрасила волосы в темный оттенок.

Ариана Гранде / © Associated Press

На мероприятии Гранде позировала вместе со своей коллегой из фильма Синтией Эриво и командой.

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде с командой фильма / © Associated Press

Напомним, ранее Ариана Гранде в бледно-розовом пышном платье от бренда Robert Wun выступила на сцене.

К слову, фантастическое приключение “Злая. Часть 2" в украинский прокат выходит 20 ноября.