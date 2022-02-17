"Удивительная миссис Мейзел": рассматриваем образы главной героини сериала

18 февраля выходит четвертый сезон сериала "Удивительная миссис Мейзел", который рассказывает о женщине по имени Мириам Мейзел и о ее стремлении стать стендап-комиком.

В сериале много шуток, но внимание привлекают не только они, а и потрясающие костюмы, автором которых стала Донна Заковска. Поскольку действие сериала происходит в конце 50-х - начале 60-х годов, Заковска хотела максимально передать атмосферу того времени через наряды, поэтому вдохновлялась образами из французского Vogue тех годов. Художник по костюмам хотела, чтобы главная героиня была яркой, поэтому цветовая палитра той эпохи идеально подошла, но вот над тканями она изрядно потрудилась, подбирая подходящие фактуры. Донна перебирала огромное количество различных тканей для каждого наряда. Также огромное внимание уделяется аксессуарами: сумкам, туфлям, перчаткам и шляпкам.

Предлагаем посмотреть на наряды главной героини, которые появятся в четвертой части сериала.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел Броснахэн на съемках сериала "Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

Читайте также: