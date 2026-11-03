Удивительное сходство: Сальма Хайек перевоплотилась в Пенелопу Крус на Хэллоуин

Сальма Хайек, фото: instagram.com/pablomaciasr

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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек оригинально отметила Хэллоуин, выбрав для праздника необычный образ. 60-летняя звезда решила перевоплотиться в свою давнюю подругу и коллегу Пенелопу Крус, продемонстрировав поклонникам неожиданное сходство с испанской актрисой.

Сальма Хайек на праздновании Хэллоуина / © Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек на праздновании Хэллоуина / © Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек на праздновании Хэллоуина / © Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек на праздновании Хэллоуина / © Instagram Сальмы Хайек

Фотографиями своего перевоплощения Хайек поделилась в Instagram. Для создания образа она изменила внешность: вместо темных волос примерила светлый парик с короткой стрижкой боб и челкой. Актриса также повторила макияж и стиль своей подруги, благодаря чему поклонникам действительно пришлось присмотреться, чтобы узнать Сальму.

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Сальма Хайек, фото: instagram.com/pablomaciasr

Сальма Хайек, фото: instagram.com/pablomaciasr

Таким образом звезда обыграла образ Пенелопы Крус из фильма 2026 года «Соседи сверху». Свое перевоплощение Хайек представила с присущим ей чувством юмора, а поклонники оценили необычную идею и отметили, насколько убедительно актриса вжилась в роль.

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А так выглядит Пенелопа Крус в фильме:

Отметим, Сальма Хайек и Пенелопа Крус дружат уже много лет. Их связывают не только общие профессиональные интересы, но и близкие отношения за пределами съемочной площадки. Обе актрисы неоднократно тепло отзывались друг о друге в интервью и появлялись вместе на светских мероприятиях.

Ранее, напомним, свои костюму показали и другие звезды. Например, Деми Мур переоделась в корову.

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