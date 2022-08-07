Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уединиться не удалось: Пэрис Хилтон и ее мужа сфотографировали папарацци за ужином на балконе

Дата публикации
Просмотры
7656
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уединиться не удалось: Пэрис Хилтон и ее мужа сфотографировали папарацци за ужином на балконе

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: Getty Images

41-летняя Пэрис Хилтон наслаждается летним отпуском вместе со своим мужем Картером Реумом.

Пару запечатлели папарацци на балконе их номера в отеле в Портофино, когда они ели. Последние несколько недель супруги наслаждались отдыхом в Европе, а в начале этой недели приехали на озеро Комо, в Италию.

Пэрис Хилтон наслаждалась ужином на свежем воздухе в компании Картера. Она была одета в черный топ и свободного кроя брюки в леопардовый принт. Волосы звезда собрала в скромный пучок, а на лице у нее были большие солнцезащитные очки. Ее муж был одет в черную футболку и белые шорты.

Пара не придавала внимания тому, что их фотографируют папарацци.

Картер Реум и Пэрис Хилтон / © Getty Images
Картер Реум и Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что Пэрис Хилтон повязали на руку ленточку в цветах украинского флага в поддержку Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация