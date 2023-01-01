Уехала в Аспен: стильную Хейли Бибер запечатлели на горнолыжном курорте

Вместе с Кайли Дженнер на горнолыжный курорт в Аспене отправилась и ее подруга – модель Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером.

Сестры Кендалл и Кайли Дженнер весело провели день в заснеженных горах Аспен в канун Нового года.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Папарацци днем ранее запечатлели 25-летнюю Кайли во время прогулки. Звезда надела черную кожаную дубленку с белым меховым воротником и манжетами, черные полупрозрачные колготы и обула кожаные сапоги на платформе.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Ее подруга 26-летняя Хейли Бибер приехала на курорт в черном длинном пальто с поясом на талии, кожаных брюках и дутых сапогах. У модели были распущены волосы, легкий макияж был на лице и она надела черные солнцезащитные очки. Хейли шла радом с незнакомой нам девушкой, вероятно, подругой.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

На днях мы вспоминали, как королевские особы отдыхали на курортах в горах.

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