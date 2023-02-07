Уехала в Дубай: участница шоу "Холостяк-12" в белом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ершова – уехала на отдых к подруге – другой участнице проекта Юлии Кавчук, которая сейчас проживает в Дубае.

Оттуда Алина опубликовала снимок, на котором принимает солнечные ванны. Одета она в белый спортивный сплошной купальник с разноцветным поясом на талии, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Алина Ершова/Instagram

В посте девушка поделилась соображениями о ее внутренних изменениях во время войны.

"Пауза. Отдых. Возможность перезагрузиться и стать той, которой была всегда — девушка-улыбка, имеющая свой план на жизнь, ставит цели и достигает их. Девушка, которая всегда ищет и открывает для себя что-то новое: знание, эмоции, увлечения, знакомства.

Девушка, не знающая слов: не могу, не смогу, это нереально, я не справлюсь. Девушка, глаза которой горят к новым вызовам, как в работе, так и в повседневной жизни. Легкая и игривая.

Апатия, депрессия, отсутствие желания выходить за пределы собственного дома, общаться с кем-то… Такой я стала за год войны, постоянно находясь в этой ужасной истории, которую потом будут печатать в учебниках. Наверное, не о таком будущем для своих детей мечтали когда-то наши родители.

Но я полностью справилась. С войной я не потеряла себя, осталась верна своим жизненным ценностям и предубеждениям, несмотря на то, что война делает людей очень жестокими и озлобленными. Порождает желание "свежей крови", желание расправы и мести.

Я искренне надеюсь, что каждый из нас сохранит самое главное — человечность в себе и своей душе несмотря ни на что. Желаю нравственной силы и вдохновения каждому. Сегодня война, завтра не дай Бог еще что-нибудь. Жизнь так быстротечна, поэтому не откладывайте ее на завтра", — написала Ершова.

Напомним, другая участница "Холостяка-12" Виктория Варлей позировала на пляже в белом сплошном купальнике с черной каймой и черными бретельками.

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