Уехала в отпуск: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой в миниатюрном купальнике

Хлоя Ферри показала фотографии с отдыха.
Британская телезвезда Хлоя Ферри отправилась в отпуск в теплые края. В Instagram она опубликовала фотографии оттуда.
Перед фотокамерой красавица позировала в белом купальнике, состоявшем из лифа из ткани жатка и миниатюрных плавок с кольцами и на завязках.
Хлоя похвасталась стройной фигурой, плоским животом и сексуальным декольте.
Аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, макияжем с прозрачным блеском, солнцезащитными очками со стразами, золотым браслетом и пирсингом в виде сердечка в пупке.
"Летние путешествия официально начались", — подписала фотографии Хлоя.
Напомним, ранее Хлоя Ферри похвасталась соблазнительной фигурой в шоколадном бикини.
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