Уехала в отпуск: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой в миниатюрном купальнике

Британская телезвезда Хлоя Ферри отправилась в отпуск в теплые края. В Instagram она опубликовала фотографии оттуда.

Перед фотокамерой красавица позировала в белом купальнике, состоявшем из лифа из ткани жатка и миниатюрных плавок с кольцами и на завязках.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя похвасталась стройной фигурой, плоским животом и сексуальным декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, макияжем с прозрачным блеском, солнцезащитными очками со стразами, золотым браслетом и пирсингом в виде сердечка в пупке.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Летние путешествия официально начались", — подписала фотографии Хлоя.

Напомним, ранее Хлоя Ферри похвасталась соблазнительной фигурой в шоколадном бикини.

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