Уехала в отпуск: Эмбер Херд сфотографировали в одном из кафе в Израиле

Актрису Эмбер Херд заметили с дочерью в Тель-Авиве. Похоже, звезда прилетела туда в отпуск.

Бывшая жена Джонни Деппа была замечена во время прогулки по городу вместе со своей подругой журналисткой Евой Барлоу. В Твиттере очевидцы публикуют фото, где видно, как Эмбер сидит в уличном кафе.

Одета знаменитость была в черный сарафан, волосы ее были заплетены в две косы, а на голове были солнцезащитные очки.

Также звезду видели в одном из книжных магазинов Тель-Авива.

Amber Heard has reportedly been spotted in Tel Aviv with her friend Eve Barlow... pic.twitter.com/szoxfxZbvf — Amy Spiro (@AmySpiro) August 1, 2022

Ранее мы рассказывали, что были обнародованы судебные документы, в которых Херд в суде рассказала, как ее насиловал бывший муж Джонни Депп. В эту историю не поверил суд и дело закрыли в пользу Деппа, обязав Эмбер выплатить бывшему мужу крупную сумму в размере 15 миллионов долларов.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

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