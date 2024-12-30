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Уехали на отдых: Виктория Бекхэм показала милые семейные кадры

Уехали на отдых: Виктория Бекхэм показала милые семейные кадры

Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм обожает делиться с поклонниками своими семейными фотографиями и делает это довольно часто.

На днях Виктория снова опубликовала кадры, на которых запечатлен ее муж Дэвид, трое сыновей и дочь.

Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Похоже, семья все вместе проводят рождественские праздники.

Дэвид Бекхэм с детьми / © Instagram Виктории Бекхэм
Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Я люблю вас @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xx Поцелуи из Майами x", - подписала три кадры Виктория.

Дэвид Бекхэм с сыновьями / © Instagram Виктории Бекхэм
Дэвид Бекхэм с сыновьями / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала милые фото с празднования Рождества, которое вся семья провела все вместе.

Виктория Бекхэм со своей семьей / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм со своей семьей / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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