Уехали на отдых: Виктория Бекхэм показала милые семейные кадры

Виктория Бекхэм обожает делиться с поклонниками своими семейными фотографиями и делает это довольно часто.

На днях Виктория снова опубликовала кадры, на которых запечатлен ее муж Дэвид, трое сыновей и дочь.

Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Похоже, семья все вместе проводят рождественские праздники.

Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Я люблю вас @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xx Поцелуи из Майами x", - подписала три кадры Виктория.

Дэвид Бекхэм с сыновьями / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала милые фото с празднования Рождества, которое вся семья провела все вместе.

Виктория Бекхэм со своей семьей / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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