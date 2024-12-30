Уехали на отдых: Виктория Бекхэм показала милые семейные кадры

Виктория Бекхэм обожает делиться с поклонниками своими семейными фотографиями и делает это довольно часто.
На днях Виктория снова опубликовала кадры, на которых запечатлен ее муж Дэвид, трое сыновей и дочь.
Похоже, семья все вместе проводят рождественские праздники.
"Я люблю вас @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xx Поцелуи из Майами x", - подписала три кадры Виктория.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала милые фото с празднования Рождества, которое вся семья провела все вместе.
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