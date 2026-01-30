- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 310
- Время на прочтение
- 1 мин
Угандийская телеведущая в кожаном мини-платье и со стрелкой на колготах позировала на премьере ужастика
Сара Мулиндва в ансамбле из кожи появилась на кинособытии.
Угандийская телеведущая Сара Мулиндва посетила премьеру фильма ужасов "Помогите" в Лондоне. Знаменитость привлекла внимание своим дерзким аутфитом.
На Саре было кожаное мини-платье цвета бургунди, которое обтягивало ее фигуру, и капроновые колготы в горошек, на которых была заметна стрелка. На руках у нее были кожаные перчатки в тон наряда, а на плечи Мулиндва накинула бордовую кожанку. Обула звезда бордовые лакированные слингбэки на шпильках.
Телеведущая сделала ровную укладку с челкой, макияж с акцентом на красной помаде, уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а на одну перчатку надела часы и золотое кольцо.
Напомним, на премьере фильма "Помогите" также была исполнительница главной роли Рэйчел МакАдамс.