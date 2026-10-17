Угостила тюлькой, но стул не выдержал: менеджер Леси Никитюк устроила сюрприз "Холостяку"

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Менеджер украинской телеведущей Леси Никитюк — Валерия Полянская — стала участницей 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк». На встречу с баскетболистом Вячеславом Кравцовым она пришла с необычным сюрпризом.

Валерия решила угостить главного героя молодым картофелем с тюлькой и луком. Именно такое блюдо она заметила на фотографии Вячеслава в соцсети, сделанной во время его обеда с родными в одном из ресторанов Одессы. Участница хотела порадовать спортсмена знакомыми вкусами и напомнить ему о родном городе.

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Полянская принесла раскладной столик и стулья, позаботилась о сервировке и цветах. Однако знакомство пошло не совсем по плану: когда Кравцов сел, стул под ним сломался. Поэтому они продолжили угощение, стоя у столика.

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Во время своего видеопредставления Валерия также рассказала о своей работодательнице. По ее словам, Леся Никитюк является для нее примером того, как можно совмещать работу, материнство, личную жизнь, дружбу и активную деятельность.

Полянская отметила, что ведущая очень хочет, чтобы у нее наладилась личная жизнь. Сама же Валерия считает участие в романтическом проекте удачным шагом для себя.

Участница призналась, что хочет поближе познакомиться с Кравцовым. Он производит на нее впечатление интеллигентного, воспитанного мужчины, который понимает, что такое ответственность за семью. Валерия надеется, что рядом с ним сможет быть искренней и счастливой.

Для первой встречи с «Холостяком» Валерия выбрала кокетливый образ. На ней был нежно-желтый корсетный топ на широких бретельках с фигурным нижним краем, который подчеркивал талию. Его она сочетала с белой объемной мини-юбкой-баллоном.

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Вячеслав Кравцов и Валерия Полянская/Instagram holostyakstb

Наряд девушка дополнила полупрозрачными белыми чулками и белыми босоножками на высоких шпильках. Вокруг шеи она повязала узкий белый шарф, длинные концы которого спадали за спину.

У Валерии была прическа с волнистой укладкой, которую она украсила желтыми заколками, и нежный макияж. Завершили лук серьги-пусеты.

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