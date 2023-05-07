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Ух, какая: 55-летняя Памела Андерсон в красном бикини продемонстрировала соблазнительные формы

Ух, какая: 55-летняя Памела Андерсон в красном бикини продемонстрировала соблазнительные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1089
Время на прочтение
1 мин
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Ух, какая: 55-летняя Памела Андерсон в красном бикини продемонстрировала соблазнительные формы

Памела Андерсон рекламирует бикини из своей коллекции/Instagram frankiesbikinis

Секс-символ 90-х снялся в рекламной кампании купальников на острове Большой Кайман.

Памела Андерсон выпустила коллекцию купальников в коллаборации с брендом Frankies Bikinis. Модель сама рекламирует сексуальные новинки и мотивирует девушек и женщин готовиться к пляжному сезону, пополняя свой гардероб стильными купальниками.

На странице бренда в Instagram появилась фотография с Памелой, на которой она позирует у пальмы в красном бикини на завязках, подняв руки вверх. Актриса віглядит эффектной и стройной.

Памела Андерсон рекламирует бикини из своей коллекции/Instagram frankiesbikinis / ©
Памела Андерсон рекламирует бикини из своей коллекции/Instagram frankiesbikinis

Опубликовали еще один снимок, на котором Андерсон демонстрирует соблазнительные формы в красном купальнике. Здесь она повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу".

Памела Андерсон повторила культовый образ из
Памела Андерсон повторила культовый образ из "Спасателей Малибу"/Instagram frankiesbikinis

Напомним, в прошлый раз Памела похвасталась сексуальной фигурой в бледно-розовом бикини.

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Дата публикации
Просмотры
1089
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