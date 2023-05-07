Ух, какая: 55-летняя Памела Андерсон в красном бикини продемонстрировала соблазнительные формы

Секс-символ 90-х снялся в рекламной кампании купальников на острове Большой Кайман.
Памела Андерсон выпустила коллекцию купальников в коллаборации с брендом Frankies Bikinis. Модель сама рекламирует сексуальные новинки и мотивирует девушек и женщин готовиться к пляжному сезону, пополняя свой гардероб стильными купальниками.
На странице бренда в Instagram появилась фотография с Памелой, на которой она позирует у пальмы в красном бикини на завязках, подняв руки вверх. Актриса віглядит эффектной и стройной.
Опубликовали еще один снимок, на котором Андерсон демонстрирует соблазнительные формы в красном купальнике. Здесь она повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу".
Напомним, в прошлый раз Памела похвасталась сексуальной фигурой в бледно-розовом бикини.
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