Ух, какая: 55-летняя Памела Андерсон в красном бикини продемонстрировала соблазнительные формы

Памела Андерсон выпустила коллекцию купальников в коллаборации с брендом Frankies Bikinis. Модель сама рекламирует сексуальные новинки и мотивирует девушек и женщин готовиться к пляжному сезону, пополняя свой гардероб стильными купальниками.

На странице бренда в Instagram появилась фотография с Памелой, на которой она позирует у пальмы в красном бикини на завязках, подняв руки вверх. Актриса віглядит эффектной и стройной.

Памела Андерсон рекламирует бикини из своей коллекции/Instagram frankiesbikinis

Опубликовали еще один снимок, на котором Андерсон демонстрирует соблазнительные формы в красном купальнике. Здесь она повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу".

Памела Андерсон повторила культовый образ из "Спасателей Малибу"/Instagram frankiesbikinis

Напомним, в прошлый раз Памела похвасталась сексуальной фигурой в бледно-розовом бикини.

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