Ух, какая: 58-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини похвасталась стройной фигурой

Британская актриса находится в отличной физической форме.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором она предстала в пляжном образе.
Актриса позировала перед фотокамерой в леопардовом бикини с золотистыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Звезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте. Даже трудно поверить, что Лиз – 58 лет, ведь она находится в отличной физической форме.
Херли сделала волнистую укладку, накрасила губы прозрачным блеском и надела на глаза солнцезащитные очки.
"Счастливой Пасхи! Надеюсь, у вас не так много шоколада, как у меня", – поздравила актриса своих подписчиков.
Напомним, Элизабет Херли в золотом платье с сексуальным декольте и разрезом сияла на премии "Оскар".
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