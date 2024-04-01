Ух, какая: 58-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором она предстала в пляжном образе.

Актриса позировала перед фотокамерой в леопардовом бикини с золотистыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Звезда продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте. Даже трудно поверить, что Лиз – 58 лет, ведь она находится в отличной физической форме.

Херли сделала волнистую укладку, накрасила губы прозрачным блеском и надела на глаза солнцезащитные очки.

"Счастливой Пасхи! Надеюсь, у вас не так много шоколада, как у меня", – поздравила актриса своих подписчиков.

Напомним, Элизабет Херли в золотом платье с сексуальным декольте и разрезом сияла на премии "Оскар".

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