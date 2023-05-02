Ух, какая: Аманда Сейфрид в кокетливом мини-платье в стиле флэппер продемонстрировала стройные ноги

Образ 37-летней актрисы был одним из лучших на ковровой дорожке Met Gala.

Аманда Сейфрид посетила Бал Института костюма музея Метрополитен – Met Gala, который был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.

Актриса предстала перед фотокамерами в эффектном образе в стиле флэппер.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

На ней было откровенное кокетливое мини-платье от Oscar de la Renta, состоявшее из обжатого нюдового корсетного наряда, каскадно расшитого блестящими нитями с 800 тысячами бусин. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Аманды.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

На шее у нее было золотистое многоярусное украшение из цепочек. Обула она золотые босоножки на шпильках.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Аутфит Сейфрид дополнила пышной ретро-прической с кудрями и макияжем с помадой ягодного оттенка.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

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