Ух, какая: Аманда Сейфрид в кокетливом мини-платье в стиле флэппер продемонстрировала стройные ноги

Образ 37-летней актрисы был одним из лучших на ковровой дорожке Met Gala.
Аманда Сейфрид посетила Бал Института костюма музея Метрополитен – Met Gala, который был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.
Актриса предстала перед фотокамерами в эффектном образе в стиле флэппер.
На ней было откровенное кокетливое мини-платье от Oscar de la Renta, состоявшее из обжатого нюдового корсетного наряда, каскадно расшитого блестящими нитями с 800 тысячами бусин. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Аманды.
На шее у нее было золотистое многоярусное украшение из цепочек. Обула она золотые босоножки на шпильках.
Аутфит Сейфрид дополнила пышной ретро-прической с кудрями и макияжем с помадой ягодного оттенка.
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