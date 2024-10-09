Ух, какая: американская модель в кружевном мини-платье и питоновых ботфортах собралась на вечеринку

39-летняя манекенщица привлекла к себе внимание соблазнительным образом.

Папарацци подловили на улицах Лос-Анджелеса американскую модель Кортни Сикс, продемонстрировавшую эффектный и соблазнительный вечерний лук. Она позировала фотографам вместе со своей подругой, с которой шла на вечеринку.

Сикс была одета в кружевное корсетное мини-платье в комбинации с черной атласной тканью с драпировкой, которая прикрывала ее интимное место.

Кортни Сикс / Фото: Getty Images

Аутфит Кортни дополнила питоновыми остроносыми ботфортами на высоких шпильках, а также черной крокодиловой сумкой с золотой фурнитурой.

Сикс сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами, красный маникюр и украсила запястье браслетами.

Модель выглядела стройно и сексуально, поэтому не осталась незамеченной на вечеринке.

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