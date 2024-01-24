Ух. какая блондинка: британская модель показала сексуальные фото в черном бикини

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продолжает радовать фолловеров своими пикантными фотографиями. На этот раз она опубликовала в Instagram снимки, на котором показала новый пляжный лук.

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка соблазнительно позировала во время отдыха в черном бикини на завязках. Чи похвасталась сексуальными изгибами тела. Она имеет идеальную фигуру, которой просто невозможно не восхищаться.

Арабелла Чи/Instagram

Свой образ Арабелла дополнила волнистой укладкой, стильными черными очками, золотыми украшениями и молочным маникюром.

А в прошлый раз модель принимала солнечные ванны в синем купальнике из ткани жатка.

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