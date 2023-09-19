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Ух, какая блондинка: британская модель в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Ух, какая блондинка: британская модель в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
1 мин
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Ух, какая блондинка: британская модель в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи снова порадовала фолловеров снимками в купальнике.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, как она во дворе в купальнике пила утренний кофе.

На блондине было черное бикини на завязках, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре, и золотые украшения.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Арабелла также не упустила возможности похвастаться перед поклонниками своими упругими и сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Чи – очень красивая девушка, и ее идеальной фигуре и соблазнительным формам можно только позавидовать.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи примеряла интересный сплошной купальник травяного цвета с вырезами по бокам.

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Дата публикации
Просмотры
694
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