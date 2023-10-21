Ух, какая блондинка: звезда реалити в топе со шнуровкой блеснула сексуальным декольте

Звезда американского реалитишоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу.

На ней была белая мини-юбка с декоративными белыми пуговицами, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Низ Эмма скомбинировала с черным топом на шнуровке, в котором ее пышный сексуальный бюст выглядел очень соблазнительно.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит Эрнан дополнила черными кожаными сапогами на каблуках и черным клатчем Yves Saint Laurent.

Блондинка накрутила легкие локоны и надела на лицо солнцезащитные очки. В ушах у нее были золотые серьги-кольца. Молочный маникюр завершил лук Эммы.

Напомним, Эмма Эрнан в миниатюрном бикини мандаринового цвета похвасталась стройной фигурой.

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