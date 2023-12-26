Ух, какая: британская модель в красном бюстгальтере похвасталась сексуальным бюстом

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она похвасталась соблазнительным образом.

Арабелла позировала на камеру у стены в красном комплекте, состоявшем из красивого бюстгальтера, мини-юбки и оперных перчаток. Девушка продемонстрировала сексуальный бюст, плоский живот и стройные ноги.

Арабелла Чи

Чи сделала укладку, закинув волосы на одну сторону, нежный макияж и украсила шею подвеской на золотой цепочке.

Арабелла Чи

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась сексуальной фигурой в миниатюрном бикини апельсинового оттенка.

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