Ух, какая: британская телезвезда в кружевном белье продемонстрировала пышный бюст

Хлоя Ферри взбудоражила воображение подписчиков горячими фото.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых она похвасталась обновкой.
Ферри надела сексуальный комплект красного кружевного белья с молнией и подтяжками.
Телезвезда похвасталась пышным соблазнительным декольте и тонкой талией.
(чтобы посмотреть другие фото, листайте вправо)
Хлоя распустила взъерошенные волосы и сделала макияж, не накрасив только глаза.
Напомним, а британская модель Деми Роуз позировала в откровенной фотосессии в одних стрингах, демонстрируя сексуальные формы.
Читайте также: