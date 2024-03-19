Ух, какая: британская телезвезда в леопардовом купальнике похвасталась сексуальным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию снимков, на которых она похвасталась гламурным пляжным луком.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она предстала в сексуальном леопардовом купальнике с золотой фурнитурой. Хлоя продемонстрировала пышный бюст, соблазнительную фигуру и плоский живот.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри сделала пышную укладку с локонами, макияж с накладными длинными ресницами и завершила аутфит золотым браслетом и часами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри похвасталась соблазнительным обазом в новом комплекте кружевного белья – бледно-розовом с цветочной вышивкой, кружевом на лифе и гартерами.

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