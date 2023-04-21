Ух, какая: британская телезвезда в оранжевом купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время съемок нового реалити-шоу в теплых краях.

Красавица позировала на пляже в желтом купальнике, демонстрируя сексуальную фигуру.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На одном из фото Ферри поближе подошла к камере, чтобы похвастаться своим пышным декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Пляжный аутфит она дополнила укладкой с локонами и макияжем с бронзовой палитрой и пышными накладными ресницами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Обратно на солнечные съемки", — подписала снимки Хлоя.

Напомним, в прошлый раз Ферри в красном бикини похвасталась пышными ягодицами и татуировкой на бедре.

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