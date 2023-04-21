Ух, какая: британская телезвезда в оранжевом купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру

Хлоя Ферри решила порадовать фолловеров новыми снимками в крошечном бикини.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время съемок нового реалити-шоу в теплых краях.
Красавица позировала на пляже в желтом купальнике, демонстрируя сексуальную фигуру.
На одном из фото Ферри поближе подошла к камере, чтобы похвастаться своим пышным декольте.
Пляжный аутфит она дополнила укладкой с локонами и макияжем с бронзовой палитрой и пышными накладными ресницами.
"Обратно на солнечные съемки", — подписала снимки Хлоя.
Напомним, в прошлый раз Ферри в красном бикини похвасталась пышными ягодицами и татуировкой на бедре.
Читайте также: