Ух, какая: Дита фон Тиз топлес позировала на огромной помаде

Ух, какая: Дита фон Тиз топлес позировала на огромной помаде

48-летняя дива бурлеска без бюстгальтера выступила на шоу.

Дита фон Тиз опубликовала в Instagram снимок со своего эротического шоу. Выступала бурлеск-дива, сидя на огромной помаде. Она соблазнительно выгибалась назад, придерживая руками в этот момент волосы. Фото можно посмотреть по этой ссылке.

Дита была топлес. Соски она спрятала под наклейками с кисточками.

На красотке был кожаный черный пояс с подтяжками, чулки и ботфорты на шпильках.

Шею фон Тиз украсила чокером с камнями. Насыщенный макияж завершил откровенный образ.

Ранее дива бурлеска показала фото из постели. Она предстала в черном кружевном белье из коллекции собственного бренда Dita Von Teese Lingerie, поверх которого надела черный прозрачный халат.

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