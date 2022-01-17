Ух, какая: Дита фон Тиз топлес позировала на огромной помаде

48-летняя дива бурлеска без бюстгальтера выступила на шоу.
Дита фон Тиз опубликовала в Instagram снимок со своего эротического шоу. Выступала бурлеск-дива, сидя на огромной помаде. Она соблазнительно выгибалась назад, придерживая руками в этот момент волосы. Фото можно посмотреть по этой ссылке.
Дита была топлес. Соски она спрятала под наклейками с кисточками.
На красотке был кожаный черный пояс с подтяжками, чулки и ботфорты на шпильках.
Шею фон Тиз украсила чокером с камнями. Насыщенный макияж завершил откровенный образ.
Ранее дива бурлеска показала фото из постели. Она предстала в черном кружевном белье из коллекции собственного бренда Dita Von Teese Lingerie, поверх которого надела черный прозрачный халат.
Читайте также: