Ух, какая: экс-"ангел" Victoria's Secret в коралловом мини-платье похвасталась стройными ногами

Леоми Андерсон любит носить короткие наряды, в которых она демонстрирует свою гордость – длинные ноги.

Британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Леоми Андерсон – повеселилась на вечеринке британского Vogue 2023 Forces For Change, которая состоялась в Лондоне.

Для такого инвента она выбрала коралловое мини-платье с короткой бахромой, которая идеально подчеркнула ее стройные ноги. Сверху модель надела черную кожанку с мехом и кожаным поясом. Обута Леоми была в черные босоножки на шпильках, в руке она держала серебряную сумочку, инкрустированную стразами, на цепочке.

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и блеском цвета лате и завершила лук молочным маникюром.

Напомним, на церемонию вручения наград Glamour Women of The Year Awards Леоми Андерсон пришла в блестящем мини-платье со стразами.

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